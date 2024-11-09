Интересный выбор: Деми Мур надела на фотоколл очень длинные и широкие джинсы

Деми любит экспериментировать со стилем, но такой ее лук действительно был неожиданным.

Актриса Деми Мур прилетела из США в Лондон, чтобы презентовать новый сериал под названием "Землевладелец" от Paramount+, в котором сыграла. В рамках запланированных в Великобритании мероприятий состоялся фотоколл, на котором Деми позировала в необычном для себя образе.

Обычно актриса носит элегантные костюмы или платья, а на эту фотосессию надела наряд от Gucci, который включал очень длинные и широкие джинсы со светлыми элементами на дениме, цветочную блузу в стиле бохо, которую украшал бант на шее, а также удлиненный жакет коричневого цвета и с монограммой бренда.

Дополнили ее наряд лоферы и лаконичные золотые украшения.

Деми Мур / Фото: Getty Images

После этого мероприятия Деми и ее коллеги по сериалу отправились на его премьерный показ. В этот раз актриса уже надела более эффектный лук, ведь была в сером костюме с цветочным принтом от известного итальянского бренда Erdem. Костюм актрисы был представлен в круизной коллекции 2025.

Деми Мур / Фото: Getty Images

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