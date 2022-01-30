Интимные фото и секс на одну ночь: победитель "Холостячки-2" рассказал, что он получал от девушек

Интимные фото и секс на одну ночь: победитель "Холостячки-2" рассказал, что он получал от девушек

Андрей Задворный рассказал о предложениях от его поклонниц после проекта. Он также вспомнил о самой смешной просьбе от девушки.

На одном из светских мероприятий мы встретили победителя второго сезона шоу "Холостячка" – Андрея Задворного. Во время разговора мы поинтересовались, получал ли он после завершения проекта от девушек какие-то предложения или интересные сообщения.

Андрей рассказал, что ему в директ женщины писали разное. Были откровенные снимки, предложения познакомиться и даже предложения интима на одну ночь.

Андрей Задворный / Алина Онопа, ТСН.ua

"На протяжении проекта было не очень много предложений, но после финального пост-шоу "ассортимент" разросся: предложения секса на одну ночь, интимные фото, предложения познакомиться, встретиться, просьбы записать видео, отметить в сторис - самое безобидное.

Самое смешное для меня было - это просьба девушки попросить Андрея Хветкевича (другой участник "Холостячки", - прим.ред) ответить ей на сообщение", - поделился Задворный.

Напомним, а другой участник шоу "Холостячка-2" - Юрий Рудый - рассказал об участии в реалити-шоу и о том, как это повлияло на его жизнь.

Читайте также: