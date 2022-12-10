Интрига месяца: Ким Кэттролл появилась на премьере "Эмили в Париже" и фанаты думают, что это неспроста

На днях в Париже состоялась премьера третьего сезона комедийного сериала "Эмили в Париже", который рассказывает об американке, которая переехала во Францию ради работы. Мероприятие Netflix прошло с размахом в Театре Елисейских полей, а также собрало много фанатов и звездных гостей.

Гости презентации смогли ознакомится с первыми тремя сериями сериала, а все остальные они смогут увидеть во время официального релиза на платформе стримингового сервиса, которая состоится 21 декабря.

Но несмотря на то, что премьеру посетил весь актерский состав сериала, больше всего внимания привлекла к себе 66-летняя Ким Кэттролл известная по роли Саманты Джонс в сериале "Секс в большом городе".

Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

На мероприятии актриса появилась в компании своего бойфренда - сотрудника ВВС Рассела Томаса. На ней был черный классический комбинезон с золотистыми пуговицами и глубоким декольте, который она дополнила элегантной шляпкой и браслетом.

Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

Почему звезда появилась на ковровой дорожке сериала стало настоящей загадкой. Есть предположения, что актриса является частью актерского состава третьего сезона, но это пока держится в тайне, возможно, она даже сыграет там роль роль Саманты Джонс. Также есть версия, которая более похожа на правду, что звезда пришла поддержать своего старого друга Даррена Стара - продюсера "Эмили в Париже" и уже культового "Секса в большом городе". На общем фото с актерами сериала она не появилась.

Напомним, что также поклонники "Секса в большом городе" очень ждут появления Ким во второй части "И просто так…", но пока ее появление в этом шоу тоже не подтвердилось.

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