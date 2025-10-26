Интригует поклонников: Хайди Клум показала детали будущего костюма на Хэллоуин 2025

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум — королева Хэллоуина, поскольку на протяжении многих лет устраивает роскошную вечеринку для друзей, где демонстрирует просто потрясающие и даже немного «сумасшедшие» костюмы.

Естественно, в этом году она опять приготовила что-то невероятное и уже активно дразнит поклонников деталями будущего костюма. Хайди показала несколько снимков на которых запечатлено что-то вроде гипсовой копии ее тела и лица.

Детали будущего костюма Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

На других фотографиях она показала, как выбирала ткани для костюма и остановила свой выбор на бежевом и зеленом оттенках.

Детали будущего костюма Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

«Я буду очень уродливой, потому что я всегда стараюсь делать что-то другое», — рассказала она журналу People. «В прошлом году я была очень милой с мужем в роли инопланетянина. А годом ранее мы были большим павлином с артистами. После червяка [в 2022 году], который казался таким простым, мне захотелось сделать что-то сложное. И с 15 [артистами в составе костюма], с таким количеством тел, создающих одно целое, я подумала, что это снова что-то новое. Так что надеюсь, я снова придумала что-то новое».

Трудно представить, что же такого придумала в этом году супермодель, но без сомнений это будет впечатляюще.