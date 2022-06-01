Ирина Билык показала красивое фото с младшим сыном

В День детей артистка показала своего 6-летнего сына.

Ирина Билык в День детей опубликовала снимок со своим младшим сыном – 6-летним Табризом.

На артситке была черная футболка с принтом, а на мальчике желтая с принтом.

Ирина Билык с сыном / Фото: Instagram Ирины Билык

"Дети – это наше продолжение! И если дети – это цветы... то пусть наша Украина расцветает", — написала звезда.

Еще Ирина выложила отрывок своей новой украиноязычной песни "Кордони", которую она недавно представила.

"Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь даже в это бурное время и никакие границы не разъединят нашу любовь. Я посвящаю эту песню тем, кто ждет с войны своих любимых!" – написала Билык.

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