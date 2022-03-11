Ирина Федишин с сыновьями исполнила Гимн Украины и показала видео

Украинская певица Ирина Федишин старается поддерживать украинцев в этот сложный период войны.

Артистка вместе со своими двумя сыновьями исполнила Гимн Украины и сыграла на фортепиано. Поклонники выразили ей слова благодарности за поддержку и написали:

"Як красиво Ваше виконання неймовірне! Героям Слава! ", "Ваше виконання в саме сердечко....❤️❤️❤️ Героям Слав", "Слава нашим воїнам ", - пишут они.

Ирина Федишин вместе с семьей осталась в Украине и помогает мирным жителям и военным.

Артистка рассказала, что, несмотря на переживания, пытается быть полезной. Она готовит еду для беженцев и собирает гуманитарную помощь солдатам. Россиянам она не записывала никаких видеообращений, потому что не считает их друзьями, не имеет там своих друзей и не понимает этого лицемерия, которое демонстрируют некоторые украинские звезды.

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