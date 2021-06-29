В стрингах и сапогах: Ирина Шейк позировала на пляже

Ирина Шейк опубликовала для своих подписчиков в Instagram несколько пляжных фотографий.
35-летняя модель предстала на пляже в одних белых стрингах и топлес, а также в сапогах от бренда @tamaramellon. Эта обувь была создана Шейк в сотрудничестве с Тамарой Меллон, соучредителем Jimmy Choo. На обеих фотографиях, опубликованных Ириной, модель позирует в нескольких метрах от океана, стоя возле деревянного столба.
Длинные мокрые волосы Шейк были распущены, модель продемонстрировала свою фигуру во всей красе. А несколькими днями ранее бывшая подруга Брэдли Купера позировала в канареечно-желтых плавках и босоножках в тон на каблуках, и также блистала топлес перед камерой.
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На снимках папарацци Ирина Шейк обычно более одета. На прогулки с 4-летней дочерью Леей Шейк выходит в нарядах, которые для нее подбирает стилист.
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