ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Ирландская телезвезда в кожаном наряде блеснула грудью на фэшн-шоу в Нью-Йорке

35-летняя Мойра Хиггинс в ярком образе с пикантным акцентом появилась на Нью-Йоркской неделе моды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мойра Хиггинс

Мойра Хиггинс / © Getty Images

Ирландская телезвезда Мойра Хиггинс была среди гостей на показе бренда LaQuan Smith, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Мойра Хиггинс / © Getty Images

Мойра Хиггинс / © Getty Images

Она выбрала для своего появления кожаный ансамбль цвета индиго, который состоял из кроп-топа с длинными рукавами, который обнажал часть ее груди, и юбки макси с заниженной талией. Мойра похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Свой аутфит Хиггинс дополнила яркой фиолетовой длинной шубой. Телезвезда собрала волосы в хвост, выпустила и накрутила одну прядь сбоку. У нее был макияж с черными стрелками и молочный маникюр. Уши Мойра украсила серебряными серьгами-пусетами.

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Напомним, Мойра Хиггинс попала в объективы папарацци в черном кожаном лакированном костюме.

Дата публикации
Количество просмотров
18
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie