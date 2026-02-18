- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 1 мин
Ирландская телезвезда в кожаном наряде блеснула грудью на фэшн-шоу в Нью-Йорке
35-летняя Мойра Хиггинс в ярком образе с пикантным акцентом появилась на Нью-Йоркской неделе моды.
Ирландская телезвезда Мойра Хиггинс была среди гостей на показе бренда LaQuan Smith, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Она выбрала для своего появления кожаный ансамбль цвета индиго, который состоял из кроп-топа с длинными рукавами, который обнажал часть ее груди, и юбки макси с заниженной талией. Мойра похвасталась стройной фигурой и плоским животом.
Свой аутфит Хиггинс дополнила яркой фиолетовой длинной шубой. Телезвезда собрала волосы в хвост, выпустила и накрутила одну прядь сбоку. У нее был макияж с черными стрелками и молочный маникюр. Уши Мойра украсила серебряными серьгами-пусетами.
Напомним, Мойра Хиггинс попала в объективы папарацци в черном кожаном лакированном костюме.