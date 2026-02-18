Ирландская телезвезда в кожаном наряде блеснула грудью на фэшн-шоу в Нью-Йорке

Мойра Хиггинс / © Getty Images

Реклама

Ирландская телезвезда Мойра Хиггинс была среди гостей на показе бренда LaQuan Smith, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Мойра Хиггинс / © Getty Images

Она выбрала для своего появления кожаный ансамбль цвета индиго, который состоял из кроп-топа с длинными рукавами, который обнажал часть ее груди, и юбки макси с заниженной талией. Мойра похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Свой аутфит Хиггинс дополнила яркой фиолетовой длинной шубой. Телезвезда собрала волосы в хвост, выпустила и накрутила одну прядь сбоку. У нее был макияж с черными стрелками и молочный маникюр. Уши Мойра украсила серебряными серьгами-пусетами.

Реклама

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Напомним, Мойра Хиггинс попала в объективы папарацци в черном кожаном лакированном костюме.