Ирма Витовская, Екатерина Осадчая, Сергей Притула и другие: звезды на премьере украинского фильма "БожеВільні"

В кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера фильма "БожеВільні". Это драма-триллер, основанная на реальных воспоминаниях диссидентов.

На мероприятии собралась творческая команда ленты: режиссер Денис Тарасов, продюсеры Валерия Иваненко, Артем Колюбаев и Тарас Босак, исторический консультант Семен Глузман, композитор Хосейн Миргзаголи, сценарист Симор Гласенко, актеры Ирма Витовская-Ванца, Наталья Баисенко, Наталья Бабенко, Остап Ступка, Сергей Кисиль, Анастасия Пустовит, Дмитрий Олейник, Артем Мартынишин, Алексей Комаровский.

Творческая команда фильма

Ирма Витовская-Ванца

Остап Ступка

Наталья Бабенко

Премьерный показ посетили также знаменитости: ведущая Екатерина Осадчая, актер и продюсер Юрий Горбунов, общественный деятель и телеведущий Сергей Притула, актер и телеведущий Владимир Остапчук, певица Геля Зозуля, режиссер Олесь Санин, актер и экс-министр культуры Евгений Нищук, актеры Ксения Мишина, Арам Арзуманян, Антонина Хижняк, Григорий Бакланов, Тарас Цымбалюк, Ирина Кудашова, Дарья Трегубова, Алексей Тритенко, Елена Лавренюк, Евгений Ламах, Роман Ясиновский, Дарья Легейда, Максим Девизоров, Екатерина Артеменко и другие.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Сергей Притула и Денис Тарасов

Арам Арзуманян

Денис Тарасов и Ксения Мишина

Владимир Остапчук с супругой

Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк, Григорий Бакланов

Евгений Нищук

Геля Зозуля

Дарья Трегубова

Тарас Цымбалюк, Ирина Кудашова, Денис Тарасов, Дарья Трегубова, Антонина Хижняк

Елена Лавренюк

Антонина Хижняк, Денис Тарасов, Ксения Мишина, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая

Ксения Мишина, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая

"Актуальность этого фильма заключается в том, что среди других посылов он доносит публике еще один. И для меня, как для автора сценария, это было, наверное, главное. Невозможно добиться победы, если ничем не жертвовать. Только жертва делает героя из человека, из нации, из государства. Нельзя достигать результатов и оставаться в том состоянии, в котором ты был до борьбы. Однозначно нужно чем-то пожертвовать, только тогда ты становишься воином, героем и только тогда ты можешь рассчитывать на результат", – поделился автор сценария Симор Гласенко.

О фильме:

События фильма происходят в 1970-е годы. В нем рассказывается о молодом, творческом, свободолюбивом меломане Андрее Довженко. Из-за любви к запрещенной в СССР западной рок-музыке он попадает в тиски тоталитарной системы, которая упрочняет его не в тюрьму, а в закрытую психиатрическую больницу. Оказывается, большинство обвиняемых по такой же статье получают как приговор вымышленный в кабинетах КГБ диагноз "вялотекущая шизофрения". Он попадает в настоящий ад карательной психиатрии. Теперь перед Андреем выбор – сотрудничать с КГБ и вернуться домой или остаться при своих принципах и бороться с системой.

С сегодняшнего дня фильм "БожеВільні" в национальном прокате.

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