Ищет просветления: Бритни Спирс предстала топлес и объяснила, зачем обнажается перед камерой

Бритни Спирс вышла на новый уровень откровенности с поклонниками и теперь часто появляется перед камерой топлес.

Поп-дива опубликовала новую серию фотографий, на которых предстала в белых плавках, красных высоких сапогах, топлес и с большой красно розой в руках. На шее у Спирс было несколько украшений, грудь певица прижимала руками и прикрывала розой.

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Нет, ребята ... Я не показывала грудь всего неделю ... и я не беременна ... У меня грудь на этих фото, потому что я съела еду!!!! Прежде чем я покажу вам больше фотографий своего тела ... Я хочу, чтобы вы поняли мои мысли об обнажении!!!! На мой взгляд, это довольно странная реакция, когда любая женщина, когда ей жарко, хочет сбросить слой одежды... нет ... я не говорю о стриптиз-клубе или выступлении ... просто в практическом масштабе пребывания в машине и осознания ты летом носишь дурацкую рубашку с длинным рукавом!!!! Мгновенная реакция на любую женщину, которая делает это после сброса одежды, - ЧЕРТ, Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЛУЧШЕ… поэтому вы думаете, что выглядите лучше!!! У меня был миллиард шоу, где я делала это, и, к моему ужасу, никогда я не выглядела так хорошо", - пишет звезда.

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"Я чувствую, что выступления заставили меня слишком стесняться своего тела, и это не привлекательно ... в любом случае, держу пари, вам интересно, почему я обнажила свое тело сейчас ... ну, это потому, что я родилась в этот мире обнаженной, и я честно чувствую, что тяжесть этого была на моих плечах, и это заставило меня посмотреть на себя таким образом !!!! Я хотела видеть себя более светлой… оголенной… такой, какой я родилась, и для меня, когда я смотрю на свои фотографии, когда я снимаю их, это безумие. Психология видения себя в чистом виде свидетельствует о том, что боль… боль… слезы… и тяжелое бремя не то, кем я являюсь. Я женщина …. красивая… чуткая женщина, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде !!! Нет ... я не собираюсь снимать топлес до конца своей жизни, потому что это наскучит, но это чертовски помогает, когда тебе нужно быть просветленной!!!!", - написала Спирс.

Бритни Спирс / Associated Press

Бритни также поблагодарила своих поклонников и движение Free Britney, заявив, что всех очень любит и очень всем признательна.

Поклонники Бритни Спирс / Associated Press

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