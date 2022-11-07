Ищет своего обидчика: бывшая порноактриса из "Холостяка" показала видео, как неизвестный мужчина ударил ее

Адель Асанти опубликовала в соцсети видео, на котором виден мужчина, который напал на нее во Львове.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – бывшая порноактриса Адель Асанти – опубликовала в Instagram видео с камер наблюдений, на котором видно, как неизвестный мужчина ударил ее ногой по ягодицам. Инцидент произошел днем в центре Львова возле одной из гостиниц.

"Смотрите внимательно первые секунды видео. Центр Львова (4-го ноября 12:30-12:40). На меня напал неизвестный мужчина из-за того, что я ему ответила на русском языке. Я прошу вас сделать максимальный репост, я хочу найти своего обидчика и чтобы он понес ответственность перед законом Украины", — написала девушка.

Мужчина был одет в черную куртку, темные джинсы, темные кроссовки с яркими шнуровками и черную шапку с белыми полосками.

"Эта особь, мужского пола ударил меня в центре Львова. За то, что я ему ответила на русском языке. Максимальный репост, я хочу найти своего обидчика", — написала в посте Асанти.

Адель написала заявление в полицию, получила заключение судмедэкспертизы и теперь хочет найти своего обидчика.

Напомним, в центре Львова неизвестный мужчина посреди улицы прицепился к Адель Асанти. Он преградил ей дорогу и обозвал нецензурным словом. Девушка ответила ему по-русски, что сейчас вызовет полицию. Мужчине не понравилось, что Анастасия говорила по-русски. Он снова ее обозвал и ударил ногой по ягодицам, в которые девушка 3 месяца назад вставила импланты.

Читайте также: