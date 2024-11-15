Искупалась в Средиземном море: Оля Полякова в красном купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Артистка поехала в гости к подруге во Францию.

Оля Полякова опубликовала в Instagram Stories видео из поездки во Францию, где она гостит у подруги.

Перед камерой певица позировала в красном купальнике с белой каймой, демонстрируя с разных ракурсов красивую стройную фигуру.

Оля Полякова / Фото: Instagram Оли Поляковой

Оля Полякова / Фото: Instagram Оли Поляковой

"Дорогие мои, видите — ноябрь месяц, сейчас будет заплыв в Средиземное море", — сказала Оля и смело пригнула в воду.

Оля Полякова / Фото: Instagram Оли Поляковой

С нетерпением ждем от артистки снимков с отдыха.

Напомним, Оля Полякова в мини-платье и леопардовых туфлях похвасталась стройными ногами.

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