Искупалась в Средиземном море: Оля Полякова в красном купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Артистка поехала в гости к подруге во Францию.
Оля Полякова опубликовала в Instagram Stories видео из поездки во Францию, где она гостит у подруги.
Перед камерой певица позировала в красном купальнике с белой каймой, демонстрируя с разных ракурсов красивую стройную фигуру.
"Дорогие мои, видите — ноябрь месяц, сейчас будет заплыв в Средиземное море", — сказала Оля и смело пригнула в воду.
С нетерпением ждем от артистки снимков с отдыха.
Напомним, Оля Полякова в мини-платье и леопардовых туфлях похвасталась стройными ногами.
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