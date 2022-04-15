Искусственный нос, глаза и слезы: хирурги спрашивают, кто так неудачно сделал пластику жене Медведчука

Искусственный нос, глаза и слезы: хирурги спрашивают, кто так неудачно сделал пластику жене Медведчука

В семье Медведчуков прекрасно все.

Вряд ли сейчас в Украине есть более ненавистная семейка, чем кумовья Путина — Виктор Медведчук и Оксана Марченко.

Оксана Марченко / УНИАН

Недавно Виктора Медведчука арестовали, поэтому его верная жена Оксана записала несколько видеообращений, в которых просила президента Зеленского и президента Турции Эрдогана уволить его или поспособствовать увольнению.

Это видео заинтересовало не только политиков и общественность, но и украинских пластических хирургов.

Последствия неудачной пластики на лице красивой в прошлом женщины были так заметны, что вызвали у украинских хирургов профессиональное любопытство.

Оксана Марченко / УНИАН

"Кто так неудачно сделал пластику глаз жене Медведчука?" — пишет в своем Facebook известный пластический хирург Дмитрий Слоссер.

"В чатах пластических хирургов Украины распространяется видео с опросом, может, кто-то признается – кто делал верхнюю блефаропластику жене беглого (но уже задержанного) олигарха Медведчука".

На видео ясно видно, что глаза не могут сомкнуться. Приблизительно такая же проблема была и у известного певца Леонтьева после проведенной в США блефаропластики.

Как по мне, это свидетельствует о том, что пластический хирург жены Медведчука удалил слишком много кожи. Уверен в том, что она спит с открытыми глазами и испытывает проблемы с роговицей. Лечится искусственными слезами.

Искусственный нос, искусственные глаза и искусственные слезы.

Может, что-то в этом есть..." — отмечает он.

Еще один известный специалист Григорий Стрикун в своем Instagram предположил, что лицо Марченко – это результат нескольких пластических операций с плохим результатом:

"Вчера, после публикации видео женой Медведчука, мне в директ посыпалось много вопросов, что же с ней случилось, что ее почти не узнать.

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Что ж, я как пластический хирург могу прокомментировать данную ситуацию. Действительно, Оксану Марченко не узнать, по сравнению с той внешностью, которую мы привыкли видеть. Здесь я вижу результат нескольких проведенных пластических операций с плохим результатом, а именно:

1. Ринопластика – кончик носа приподнят, но отведен несколько левее вертикальной оси, что свидетельствует о неудовлетворительном результате от операции.

2. Блефаропластика верхних и нижних век. Верхняя блефаропластика выполнена в "агрессивном", то есть с чрезмерным иссечением кожи и жировых телец орбиты, что привело к скелетизации орбиты – то есть, эффекту натянутой кожи на череп. Нижняя блефаропластика с повреждением функциональных волокон круговой мышцы глаза и агрессивным иссечением кожи, что привело к нарушению закрывания глаз и формированию "округлого" выреза глазного яблока с эффектом "рыбьего глаза".

Кроме того, в результате нарушения самопроизвольного закрытия глаз вынуждена поднимать взгляд вверх, чтобы смочить глазное яблоко, что очень видно на видео.

3. Удаление жировых тел Биша – поспособствовало "впадению" щек внутрь и эффекту похудевшего лица.

4. Полное отсутствие мимики средней и верхней трети лица как результат чрезмерной дозы ботокса.

Возможно, что-то не учел, но это то, что в первую очередь бросается в глаза.

Я не следил за внешностью данного лица и не знаю, все ли изменения произошли внезапно или постепенно. Все выводы все же субъективны. Но такое сочетание операций за один раз чаще используется преступниками при бегстве и смене паспорта".

Следовательно, нельзя сказать точно, к какому именно эффекту стремилась женщина: выглядеть моложе или изменить внешность настолько, чтобы иметь возможность путешествовать с поддельными документами.

Хотя некоторые пользователи соцсетей предполагают, что Оксана просто очень хотела походить на героиню мультика Тима Бертона "Труп невесты". Нам кажется, что ей это удалось.

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