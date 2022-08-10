Искусство любви во время войны: Даша Астафьева в платье с пикантным декольте поделилась полезными советами

Даша Астафьева опубликовала в Instagram видео, в котором в юмористической форме дала советы по искусству любви во время войны.

"Привет, котики! Война войной и о здоровье забывать не следует — ни о физическом, ни о ментальном. Особенно, если есть то, что улучшает и то, и другое — секс. Война вносит свои коррективы относительно комфорта. Но как известно, не сможешь изменить ситуацию – измени к ней отношения", — говорит Даша и дальше по пунктам делится советами о занятиях сексом в военное время.

"Make Sex Not War! Для украинцев эти слова последние полгода приобретают особый смысл. Я всегда говорила, что секс и юмор спасут мир, а сегодня мы ежедневно доказываем это! Украина — это чудо. Украинцы тем более! Так что не теряйте времени! Слава Украине", – написала артистка.

На видео Астафьева предстала в сексуальном образе: в черном платье на тонких бретельках и соблазнительном декольте. Волосы она собрала в прическу "лошадиный хвост", сделала макияж с акцентом на красной помаде, украсила шею кулоном в виде головы собаки на золотой цепочке, а уши – лаконичными серьгами.

В конце видео Даша сказала: "Любитесь, потому что мы того стоим".

Напомним, Астафьева продемонстрировала романтический образ в голубом платье с кружевом.

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