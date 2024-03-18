Испанская певица позировала на премии в полупрозрачном платье с откровенным вырезом

Исполнительница Наяра выбрала для своего появления откровенный наряд, в котором продемонстрировала свои татуировки.
Испанская певица Наяра стала гостьей церемонии награждения премии Idolo Awards 2024 в Мадриде.
Звезда появилась на красной дорожке в соблазнительном образе. На ней было откровенное черное платье с прозрачной юбкой, халтером и откровенным вырезом в зоне декольте и на животе. Под нарядом на ней были черные высокие трусы.
В таком луке Наяра похвасталась не только сексуальными формами, но и множеством татуировок на ее теле.
Артистка была обута в черные ботфорты на высокой платформе и держала в руке розовую сумочку в виде сердца на цепочке. Она распустила волосы, сделала макияж с шоколадной помадой и желтыми тенями, уши украсила серьгами-кольцами, а руки – браслетом и кольцами.
Напомним, а звезда соцсетей Лола Морено появилась на премии в черной кожаной юбке макси и экстравагантном бюстгальтере, состоявшем из маленьких нюдовых чашечек.
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