Испанская певица позировала на премии в полупрозрачном платье с откровенным вырезом

Исполнительница Наяра выбрала для своего появления откровенный наряд, в котором продемонстрировала свои татуировки.

Испанская певица Наяра стала гостьей церемонии награждения премии Idolo Awards 2024 в Мадриде.

Звезда появилась на красной дорожке в соблазнительном образе. На ней было откровенное черное платье с прозрачной юбкой, халтером и откровенным вырезом в зоне декольте и на животе. Под нарядом на ней были черные высокие трусы.

Наяра / Фото: Getty Images

В таком луке Наяра похвасталась не только сексуальными формами, но и множеством татуировок на ее теле.

Артистка была обута в черные ботфорты на высокой платформе и держала в руке розовую сумочку в виде сердца на цепочке. Она распустила волосы, сделала макияж с шоколадной помадой и желтыми тенями, уши украсила серьгами-кольцами, а руки – браслетом и кольцами.

Напомним, а звезда соцсетей Лола Морено появилась на премии в черной кожаной юбке макси и экстравагантном бюстгальтере, состоявшем из маленьких нюдовых чашечек.

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