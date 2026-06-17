Испанская певица Розалия в латексном платье с балетной пачкой привлекла внимание на улице

Розалия / © Getty Images

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Балетная эстетика вышла на новый уровень, когда певица Розалия появилась на улице. Испанскую звезду застукали на улице в Нью-Йорке, в районе Сохо, когда она направлялась к своей машине.

Звезда выглядела так, будто только что сошла со сцены. На ней было латексные платье с глубоким вырезом до пупка, украшенное двумя поясами, низко сидящими на бедрах. Но главным акцентом платья стала балетная пачка из фатина, придавшая образу популярную балетную эстетику, которая покоряет женщин по всему миру уже не первый сезон.

Розалия / © Getty Images

Под платьем у Розалии был чёрный прозрачный кружевной бюстгальтер с маленьким голубым бантиком, а на ногах — чёрные туфли на платформе.

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Вероятно, лук является отсылкой к тому, в котором певица регулярно появляется на сцене, но в этом случае образ дополняют также пуанты.

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