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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

Испанская певица Розалия в латексном платье с балетной пачкой привлекла внимание на улице

Своим нарядом певица переосмыслила классический балетный образ.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Розалия

Розалия / © Getty Images

Балетная эстетика вышла на новый уровень, когда певица Розалия появилась на улице. Испанскую звезду застукали на улице в Нью-Йорке, в районе Сохо, когда она направлялась к своей машине.

Звезда выглядела так, будто только что сошла со сцены. На ней было латексные платье с глубоким вырезом до пупка, украшенное двумя поясами, низко сидящими на бедрах. Но главным акцентом платья стала балетная пачка из фатина, придавшая образу популярную балетную эстетику, которая покоряет женщин по всему миру уже не первый сезон.

Розалия / © Getty Images

Розалия / © Getty Images

Под платьем у Розалии был чёрный прозрачный кружевной бюстгальтер с маленьким голубым бантиком, а на ногах — чёрные туфли на платформе.

Вероятно, лук является отсылкой к тому, в котором певица регулярно появляется на сцене, но в этом случае образ дополняют также пуанты.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
161
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