Использовали всего три цвета: бренд Viktor and Rolf презентовал коллекцию от кутюр весна-лето 2025

Viktor and Rolf - голландский Дом авангардной моды класса люкс, основанный в 1993 году Виктором Хорстингом и Рольфом Снуреном. На протяжении всей своей карьеры дизайнеры стремятся бросить вызов предубеждениям и преодолеть разрыв между модой и искусством, поэтому каждый их показ больше напоминает арт-перформанс, чем фэшн-шоу.

Особенно любят дизайнеры объемные силуэты и большие плечи, поэтому увидеть их можно и в новой коллекции весна-лето 2025, которую они презентовали в Париже.

Коллекция Viktor&Rolf Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

В этот раз коллекция была не очень яркой, поскольку дизайнеры использовали в ней всего несколько цветов: темно-синий, бежевый и белый. А что касается самих нарядов, то это были разные интерпретации рубашки, тренча и брюк. Образов было не много в этот раз - всего 24.

Ключевым объединяющим элементом коллекции является эксклюзивное использование шелкового газара от Ruffo Coli. Также в коллекции дают о себе знать фирменные оборки и банты, который бренд часто использует.

Коллекция Viktor&Rolf Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Создавая эту коллекцию дизайнеры Viktor&Rolf задались вопросом, что значит проектировать наряды в эпоху, когда технологии могут переосмысливать традиции бесконечными способами. Коллекция стала результатом этих размышлений.

Коллекция Viktor&Rolf Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Viktor&Rolf Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Viktor&Rolf Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Viktor&Rolf Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Viktor&Rolf Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Viktor&Rolf Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Viktor&Rolf Haute Couture весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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