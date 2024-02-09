История о настоящей дружбе: в Киеве состоялась премьера семейного фильма "Элла и черный ягуар"

Лента уже в украинском прокате.
В Киеве, в кинотеатре "Оскар", состоялся премьерный показ семейного приключенческого фильма "Элла и черный ягуар" от режиссера Жиль де Метра.
В центре сюжета – девочка Элла, выросшая в тропических лесах Амазонки. Однажды она приютила детеныша ягуара, которого назвала Гоуп. Из-за обстоятельств она должна переехать в Нью-Йорк. Однако, узнав, что Гоупу грозит смертельная опасность, Элла снова возвращается к джунглям, чтобы спасти ягуара.
Лента "Элла и Черный Ягуар" уже в украинском прокате.
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