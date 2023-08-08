История по мотивам реальных событий: в Киеве состоялась премьера фильма "Гран Туризмо" с Орландо Блумом

В украинский прокат вышел увлекательный автомобильный экшен-фильм, основанный на популярной видеоигре с одноименным названием.
В столичном кинотеатре "Планета Кино", РЦ Блокбастер, состоялся премьерный показ увлекательного фильма "Гран Туризмо" от режиссера Нила Бломкампа.
Лента, основанная на реальных событиях, имеет динамичный сюжет, постоянно держащий в напряжении. Зрители сразу же окунаются в мир скорости, адреналина и соперничества, ведь здесь будет много гонок, преследований и потрясающих автомобильных трюков.
Это история о фане популярной видеоигры Gran Turismo Янне Марденборе, который выиграл серию видеосоревнований и впоследствии стал одним из самых известных профессиональных автогонщиков.
В фильме главный герой – талантливый гонщик Макс Тейлор – мечтает стать чемпионом в мире автоспорта. Ему предложили поучаствовать в престижном соревновании "Гран Туризмо". Вместе с командой опытных инженеров и друзьями-гонщиками Тейлор едет в кругосветное путешествие, чтобы сразиться с лучшими спортсменами и победить на самых опасных трассах.
В автомобильном экшен-фильме сыграли Орландо Блум, Дэвид Харбор, Джимон Хонсу, Дарен Барнетт, Арчи Мадекве и другие.
С сегодняшнего дня фильм "Гран Туризмо" в украинских кинотеатрах.
Напомним, Ксения Мишина посетила премьеру украинского фильма "Короли рэпа" от режиссера Мирослава Латика.
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