История по мотивам реальных событий: в Киеве состоялась премьера фильма "Гран Туризмо" с Орландо Блумом

В украинский прокат вышел увлекательный автомобильный экшен-фильм, основанный на популярной видеоигре с одноименным названием.

В столичном кинотеатре "Планета Кино", РЦ Блокбастер, состоялся премьерный показ увлекательного фильма "Гран Туризмо" от режиссера Нила Бломкампа.

Премьера фильма "Гран Туризмо"

Премьера фильма "Гран Туризмо"

Премьера фильма "Гран Туризмо"

Премьера фильма "Гран Туризмо"

Лента, основанная на реальных событиях, имеет динамичный сюжет, постоянно держащий в напряжении. Зрители сразу же окунаются в мир скорости, адреналина и соперничества, ведь здесь будет много гонок, преследований и потрясающих автомобильных трюков.

Это история о фане популярной видеоигры Gran Turismo Янне Марденборе, который выиграл серию видеосоревнований и впоследствии стал одним из самых известных профессиональных автогонщиков.

В фильме главный герой – талантливый гонщик Макс Тейлор – мечтает стать чемпионом в мире автоспорта. Ему предложили поучаствовать в престижном соревновании "Гран Туризмо". Вместе с командой опытных инженеров и друзьями-гонщиками Тейлор едет в кругосветное путешествие, чтобы сразиться с лучшими спортсменами и победить на самых опасных трассах.

В автомобильном экшен-фильме сыграли Орландо Блум, Дэвид Харбор, Джимон Хонсу, Дарен Барнетт, Арчи Мадекве и другие.

С сегодняшнего дня фильм "Гран Туризмо" в украинских кинотеатрах.

Напомним, Ксения Мишина посетила премьеру украинского фильма "Короли рэпа" от режиссера Мирослава Латика.

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