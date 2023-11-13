История продолжится: создатели "И просто так…" наконец-то начали работу над 3-м сезоном

Сериал "И просто так..." - это перезапуск классического сериала HBO "Секс в большом городе". Шоу, несмотря на его критику и бурное обсуждение внешности актрис, стало хитом, и HBO Max его не собираются пока закрывать.

В августе этого года стало известно, что сериал продлили на третий сезон.

Эта новость была опубликована в официальных соцсетях шоу.

Но съемки сериала так и не начались из-за забастовки актеров и сценаристов в США, которая продолжалась почти 5 месяцев. После ее завершения стало известно, что создатели проекта приступают к работе - этой новостью поделились костюмеры сериала Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго на своей странице в Instagram.

"Забастовка окончена! Приступаем к 3-му сезону", - написали они и опубликовали кадр из фильма "Дьявол носит Prada" с Жизель Бундхен, у которой в этом проекте было небольшое камео.

Вероятно, совсем скоро, мы опять увидим главную актрису сериала Сару Джессику Паркер в ярких, необычных и немного сумасшедших образах на улицах Нью-Йорка во время съемок. А еще недавно она сама выходила на забастовку с плакатом, чтобы поддержать коллег.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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