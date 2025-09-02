- Дата публикации
Шоу-бизнес
281
1 мин
Итальянская модель в прозрачном платье сверкнула бельем на красной дорожке в Венеции
45-летняя Элизабет Грегорачи выбрала для своего появления черный наряд с плиссированной юбкой.
Итальянская модель Элизабет Грегорачи посетила премьеру фильма "Дом динамита", которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля.
На красной дорожке она позировала в пикантном аутфите. На Лиз было черное платье макси с драпировкой и узлом на топе, который переходил в шарф вокруг шеи. Наряд также имел прозрачную плиссированную юбку, которую она держала, разводила в стороны и демонстрировала фотографам.
Сквозь ткань было заметно нюдовое белье. Элизабет выглядела стройно и красиво.
Лук Грегорачи дополнила черными босоножками, бриллиантовыми серьгами и колье и золотыми браслетами. Модель сделала красивую прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах и нюдовый маникюр.