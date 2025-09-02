Итальянская модель в прозрачном платье сверкнула бельем на красной дорожке в Венеции

Элизабет Грегорачи / © Associated Press

Итальянская модель Элизабет Грегорачи посетила премьеру фильма "Дом динамита", которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля.

На красной дорожке она позировала в пикантном аутфите. На Лиз было черное платье макси с драпировкой и узлом на топе, который переходил в шарф вокруг шеи. Наряд также имел прозрачную плиссированную юбку, которую она держала, разводила в стороны и демонстрировала фотографам.

Сквозь ткань было заметно нюдовое белье. Элизабет выглядела стройно и красиво.

Лук Грегорачи дополнила черными босоножками, бриллиантовыми серьгами и колье и золотыми браслетами. Модель сделала красивую прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах и нюдовый маникюр.