Итальянская модель в прозрачном платье сверкнула бельем на красной дорожке в Венеции

45-летняя Элизабет Грегорачи выбрала для своего появления черный наряд с плиссированной юбкой.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Грегорачи

Элизабет Грегорачи / © Associated Press

Итальянская модель Элизабет Грегорачи посетила премьеру фильма "Дом динамита", которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля.

На красной дорожке она позировала в пикантном аутфите. На Лиз было черное платье макси с драпировкой и узлом на топе, который переходил в шарф вокруг шеи. Наряд также имел прозрачную плиссированную юбку, которую она держала, разводила в стороны и демонстрировала фотографам.

Элизабет Грегорачи / © Associated Press

Элизабет Грегорачи / © Associated Press

Сквозь ткань было заметно нюдовое белье. Элизабет выглядела стройно и красиво.

Элизабет Грегорачи / © Associated Press

Элизабет Грегорачи / © Associated Press

Лук Грегорачи дополнила черными босоножками, бриллиантовыми серьгами и колье и золотыми браслетами. Модель сделала красивую прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах и нюдовый маникюр.

Элизабет Грегорачи / © Associated Press

Элизабет Грегорачи / © Associated Press

