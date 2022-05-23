Итальянская свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера: звезда поделилась фотографиями

На прошлой неделе Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер официально стали мужем и женой. Их скромная свадьба состоялась в Санта-Барбаре в здании суда, но позже планировалась еще одна пышная церемония.

И вот в минувшие выходные Кортни и Трэвис пригласили своих родных и друзей в живописную деревню Портофино, чтобы еще раз перед присутствующими произнести свадебные клятвы друг другу.

Церемония состоялась в древней крепости Кастелло Браун в Портофино в воскресенье, когда Кортни выглядела потрясающе в белом коротком кружевном платье Dolce & Gabanna и с длинной фатой. Платье от этого бренда было на Кортни и во время ее свадьбы в Монтесито.

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43-летняя звезда реалити и бизнесвумен и 47-летний музыкант из группы Blink 182 арендовали приморский комплекс Доменико Дольче и Стефано Габбана, чтобы отпраздновать свадьбу с друзьями и семьей. Некоторыми свадебными снимками Кортни поделилась и с подписчиками своего блога в Instagram. С подписью: "Представляем мистера и миссис Баркер".

Свадьба в Италии - уже третья для пары. Первая состоялась в Лас-Вегасе, вторая - в Санта-Барбаре, и вот наконец-то Кортни и Трэвис устроили торжество, о котором мечтали.

(свадьба в Лас-Вегасе, листайте фото вправо)

На некоторых опубликованных Кортни фотографиях видно, что на празднике присутствовала ее мама Крис Дженнер, сестры Кортни, а также дети и другие родственники и друзья.

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Ким Кардашьян была в черном кружевном платье от Dolce & Gabbana и с массивным украшением в виде креста на шее, а в руках несла маленькую сумку. Ее дочь Норт также была во всем черном и с сумкой, как у мамы.

Ким Кардашьян с дочерью Норт / Фото: Getty Images

А мать невесты Крис Дженнер была в пудрово-розовом платье из перьев, ее сфотографировали, когда она поднималась на берег с яхты.

Крис Дженнер / Фото: Getty Images

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