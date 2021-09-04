Итальянские каникулы: участница "Холостяка-11" в черном бикини продемонстрировала стройную фигуру

Екатерина Жук показала фото с отдыха в Италии.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Екатерина Жук – поделилась в Instagram снимками с отдыха в Италии. Девушка релаксировала в бассейне, где и сделала себе небольшой фотосет.

Катя была одета в черное бикини. Она сначала позировала в бассейне.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

А затем красотка вышла из воды и продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Еще Жук показала нежный лук, который она выбрала для прогулки по самому романтического итальянскому городу - Венеции. Девушка в розовом костюме и соломенной шляпе позировала на фоне красивой архитектуры с каналом.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Ранее Катя поделилась советами, как держать себя в хорошей форме.

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