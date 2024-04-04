Иванка Трамп, Том Круз, Принц Гарри и другие: кто из звезд носил брекеты

Несмотря на свою известность и постоянное позирование перед камерами, они решили сделать ставку на здоровье и сделать свою улыбку безупречной. И как видим, у них получилось.
С красивыми зубами рождаются не все, и иногда для достижения идеальной улыбки нужно обращаться за помощью к ортодонтам. Знаменитые личности не стали исключением. Многие из тех, кем мы восхищаемся, носили брекеты, и сейчас их зубы выглядят идеальными.
Мы собрали подборку из 12 знаменитостей, которые в свое время предпочли ортодонтическое лечение, носили брекеты и не стеснялись этого.
Иванка Трамп
Николас Кейдж
Гвен Стефани
Том Круз
Тиффани Трамп
Принц Гарри
Ноа Сайрус
Принцесса Беатрис
Аманда Мишалка
Луиза Виндзор
Дакота Фэннинг
Лурдес Мария Чикконе-Леон
Напомним, ранее мы писали о звездах, которые не имеют безупречной улыбки, но это не помешало им добиться высот в своей профессии.