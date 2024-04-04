Иванка Трамп, Том Круз, Принц Гарри и другие: кто из звезд носил брекеты

Несмотря на свою известность и постоянное позирование перед камерами, они решили сделать ставку на здоровье и сделать свою улыбку безупречной. И как видим, у них получилось.

С красивыми зубами рождаются не все, и иногда для достижения идеальной улыбки нужно обращаться за помощью к ортодонтам. Знаменитые личности не стали исключением. Многие из тех, кем мы восхищаемся, носили брекеты, и сейчас их зубы выглядят идеальными.

Мы собрали подборку из 12 знаменитостей, которые в свое время предпочли ортодонтическое лечение, носили брекеты и не стеснялись этого.

Иванка Трамп

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Николас Кейдж

Фото: Getty Images

Гвен Стефани

Фото: Getty Images

Том Круз

Фото: Getty Images

Тиффани Трамп

Фото: Getty Images

Принц Гарри

Фото: Getty Images

Ноа Сайрус

Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис

Фото: Getty Images

Аманда Мишалка

Фото: Getty Images

Луиза Виндзор

Фото: Getty Images

Дакота Фэннинг

Фото: Getty Images

Лурдес Мария Чикконе-Леон

Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали о звездах, которые не имеют безупречной улыбки, но это не помешало им добиться высот в своей профессии.