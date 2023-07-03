Из бархата и золота: Cardi B надела эксклюзивное платье на показ высокой моды в Париже

30-летняя американская хип-хоп-исполнительница Cardi B посетила показ бренда Schiaparelli. Креативный директор Модного дома Дэниел Роузберри в рамках Недели высокой моды презентовал в Париже кутюрную коллекцию осень-зима 2024.

Cardi B была одной из приглашенных гостей модного шоу и выбрала роскошный лук, который бренд создал для нее эксклюзивно. Певица надела длинное бархатное платье, у которого не было бретелек.

Наряд идеально подчеркивал ее фигуру, а необычности образу придавала объемная накидка и чалма на голове. Также она надела золотые массивные серьги и сделала насыщенный макияж с черными стрелками на глазах и коричневой помадой на губах.

Cardi B / Фото: Getty Images

Затем Карди сняла накидку, что позволило рассмотреть платье детальнее - на нем был золотой декор на декольте, а руки звезды украшали еще и огромные браслеты.

Cardi B / Фото: Getty Images

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