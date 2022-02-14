Из бриллиантов и рубинов: кому подарили самую дорогую валентинку в мире

Подарок оказался действительно необычным.

14 февраля влюбленные поздравляют друг друга с Днем святого Валентина, дарят милые подарки цветы и сладости, но в 1960 году греческому миллиардеру Аристотелю Онассису захотелось преподнести своей возлюбленной - оперной суперзвезде Марии Каллас - очень необычный сюрприз, который впоследствии стали считать самой дорогой валентинкой в мире.

Мария Каллас и Аристотель Онасис / Getty Images

Онассис подарил певице валентинку в форме сердца, которая была изготовлен из золота, бриллиантов, рубинов, изумрудов и других драгоценных камней. Работали над этим подарком лучшие ювелиры того времени. Преподнести свой презент Марии миллиардер тоже решил необычно, завернув в норковую шубу. Стоимость валентинки была около 300 тысяч долларов. Но свой подарок Онассис не относил к сверхщедрому, поскольку считал, что если бы не было женщин, то все деньги мира ничего не значили бы.

Мария Каллас и Аристотель Онасис / Getty Images

Несмотря на такие подарки и внимание, роман пары был несчастливым. Онассис и Каллас начали отношения в 1957 году, когда оба были женаты. После начала романа они развелись, по слухам, Мария даже родила ребенка от Аристотеля, мальчика, который умер через несколько часов после появления на свет. За годы отношений пара постоянно ссорилась, а в 1968 году Мария Каллас узнала из газет, что Аристотель женился на вдове президента США Жаклин Кеннеди.

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