Из брюнетки в эффектную блондинку: Николь Шерзингер сменила имидж для съемки

Артистка приняла участие в интересном фотосете.
43-летняя певица, участница The Pussycat Dolls и телеведущая Николь Шерзингер показала в своем Instagram свою новую фотосессию.
Артистка – эффектная брюнетка, но для очередной съемки сменила имидж и предстала в кадре в образе роковой блондинки.
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Стилисты подобрали для Николь эффектные наряды – красное платье с высоким разрезом, туфли на высоких каблуках, кружевные брюки и прозрачное черное платье с длинными рукавами. Фотографом выступил Frederic Monceau.
Образы Шерзингер завершал макияж со стрелками и накладными ресницами.
"Немного повеселились", - написала певица под фото.
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