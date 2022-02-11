Из брюнетки в эффектную блондинку: Николь Шерзингер сменила имидж для съемки

Из брюнетки в эффектную блондинку: Николь Шерзингер сменила имидж для съемки

Артистка приняла участие в интересном фотосете.

43-летняя певица, участница The Pussycat Dolls и телеведущая Николь Шерзингер показала в своем Instagram свою новую фотосессию.

Артистка – эффектная брюнетка, но для очередной съемки сменила имидж и предстала в кадре в образе роковой блондинки.

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Стилисты подобрали для Николь эффектные наряды – красное платье с высоким разрезом, туфли на высоких каблуках, кружевные брюки и прозрачное черное платье с длинными рукавами. Фотографом выступил Frederic Monceau.

Образы Шерзингер завершал макияж со стрелками и накладными ресницами.

"Немного повеселились", - написала певица под фото.

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