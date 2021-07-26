Из нежного тюля и с цветочной вышивкой: рассматриваем второе свадебное платье Китти Спенсер

Племянница принцессы Дианы – леди Китти Спенсер, выбрала для своей свадебной церемонии аж четыре платья, два из которых уже можно увидеть на фотографиях.

Под венец с 62-летним миллиардером Майклом Льюисом 30-летняя леди Китти шла в белоснежном платье от кутюр от Дома Dolce & Gabbana, амбассадором которого девушка является. Это было традиционное максимально закрытое белое платье со шлейфом и длинной фатой, над которым Китти работала вместе с дизайнерами бренда.

На странице Dolce & Gabbana в Instagram было опубликовано фото еще одного свадебного платья Спенсер. Это было платье из тюля нежно-голубого цвета и накидка, расшитая яркими цветами. Платье было дополнено роскошным колье с камнями на шее и массивными серьгами. Прическу Китти также дополнял цветок.

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На свадебной церемонии, которая прошла в Риме, не присутствовал отец Китти Спенсер – Чарльз Спенсер. В прошлом месяце в одном из интервью мужчина сообщил, что страдает от болезненной травмы плеча, которая ограничивает его свободу передвижения. К алтарю невесту вели ее братья - Луи Спенсер, виконт Олторп и Сэмюэл Эйткен. Среди гостей церемонии также были певица и подруга леди Китти - Пикси Лотт, и Марк Фрэнсис Ванделли. А вот никого из членов британской королевской семьи на торжестве не было.

Леди Китти Спенсер / Associated Press

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Образы леди Китти Спенсер (14 фото)

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