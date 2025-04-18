С разных ракурсов: Элизабет Херли в новом купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли продолжает развивать свой собственный бренд купальников Elizabeth Hurley Beach. Актриса, кстати, сама всегда рекламирует его новинки.

Так, Лиз выложила в Instagram видео из своего отпуска на Мальдивах, в котором она с разных ракурсов хвастается стройной фигурой в новой модели купальника – красном с завязками.

"Мое новое бикини Blaze", – подписала она видео.

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Херли гуляла по пляжу, фотографировалась под пальмами и просто наслаждалась своим прекрасным видом в обновке.

Свой аутфит актриса дополнила массивными солнцезащитными очками и золотыми серьгами.

Напомним, Элизабет Херли сияла на премии SPA Awards 2025 в серебряном платье с пайетками.