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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

С разных ракурсов: Элизабет Херли в новом купальнике продемонстрировала стройную фигуру

59-летняя британская модель прогулялась по пляжу в красном купальнике.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли продолжает развивать свой собственный бренд купальников Elizabeth Hurley Beach. Актриса, кстати, сама всегда рекламирует его новинки.

Так, Лиз выложила в Instagram видео из своего отпуска на Мальдивах, в котором она с разных ракурсов хвастается стройной фигурой в новой модели купальника – красном с завязками.

"Мое новое бикини Blaze", – подписала она видео.

Херли гуляла по пляжу, фотографировалась под пальмами и просто наслаждалась своим прекрасным видом в обновке.

Свой аутфит актриса дополнила массивными солнцезащитными очками и золотыми серьгами.

Напомним, Элизабет Херли сияла на премии SPA Awards 2025 в серебряном платье с пайетками.

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Дата публикации
Количество просмотров
107
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