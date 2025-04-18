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- Шоу-бизнес
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С разных ракурсов: Элизабет Херли в новом купальнике продемонстрировала стройную фигуру
59-летняя британская модель прогулялась по пляжу в красном купальнике.
Элизабет Херли продолжает развивать свой собственный бренд купальников Elizabeth Hurley Beach. Актриса, кстати, сама всегда рекламирует его новинки.
Так, Лиз выложила в Instagram видео из своего отпуска на Мальдивах, в котором она с разных ракурсов хвастается стройной фигурой в новой модели купальника – красном с завязками.
"Мое новое бикини Blaze", – подписала она видео.
Херли гуляла по пляжу, фотографировалась под пальмами и просто наслаждалась своим прекрасным видом в обновке.
Свой аутфит актриса дополнила массивными солнцезащитными очками и золотыми серьгами.
Напомним, Элизабет Херли сияла на премии SPA Awards 2025 в серебряном платье с пайетками.