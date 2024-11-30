"Из-за меня погибла маленькая жизнь": участница "Холостяка-13" призналась, что потеряла ребенка

В пятом выпуске реалити-шоу "Холостяк-13" во время индивидуального свидания одна из участниц — тату-мастер Вика — откровенно рассказала главному герою проекта Александру "Терену", что у нее был выкидыш. Именно это и послужило причиной того, что она не хочет детей. Для Александра тема детей очень важна, ведь он мечтает о большой семье с пятью детьми.

Несмотря на то, что ей было трудно об этом говорить, Виктория призналась, что в отношениях с бывшим парнем она забеременела, но потеряла ребенка. Она очень больно пережила это. А бывший даже не поддержал его в этот сложный период.

"Я это очень больно пережила на самом деле. И парень меня не поддержал. Когда я позвонила ему, он даже из больницы меня не забрал. Мне было тогда очень больно.

Я осталась наедине с этими эмоциями, с чувством вины, что это я виновата – своими действиями, какими-то поступками, тем, что я была невнимательна к своему организму. Я тогда много работала. Не знала просто, что я беременна. Несколько месяцев у меня была задержка, но я не обращала внимания на себя", – рассказала Вика.

Вика и Александр

Девушка много работала без выходных и совсем не считалась со своим здоровьем.

"Из-за меня погибла маленькая жизнь. Из-за того, что я невнимательно относилась к себе, не слышала каких-то знаков своего организма. Если бы я тогда обратила внимание на это, пошла на обследование, может быть, было бы сейчас по-другому", – призналась участница шоу.

После этого Виктория поняла, что пока она не готова к детям. На что Александр сказал, что, возможно, в будущем будет все по-другому.

"Я не хочу давать тебе какие-либо обещания или гарантии. Мне 28 и я сейчас не чувствую в себе этой готовности. Есть страх, что повторится такая история. Мне кажется, что я не переживу такого снова. Это настолько сильны были эмоции, мне в тот момент реально не хотелось жить. И еще страх, что я не смогу дать ребенку этой любви, которой она заслуживает", – добавила девушка.

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