Шоу-бизнес
123
1 мин

Изабель Гулар в микробикини и леопардовой юбке позировала среди кактусов

Топ-модель похвасталась новым пляжным луком.

Юлия Кудринская
Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

41-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Изабель Гулар улетела на популярный среди селебрити остров Сен-Бартелеми в Карибском море, откуда уже показала новую серию пляжных снимков.

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Она позировала на скале среди кактусов и на фоне моря. Одета бразильянка была в шоколадное бикини и длинную полупрозрачную юбку с леопардовым принтом. Ее образ дополняли солнцезащитные очки и золотые браслеты.

Внимание привлекает подкачанная фигуру Изабель. Она давно известна своей любовью к активному образу жизни и регулярным тренировкам, которые не пропускает, даже будучи на отдыхе. Модель признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как загружен день.

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Ранее, напомним, Изабель Гулар в бикини сверкнула идеальными ягодицами.

Образы топ-модели Изабель Гулар (12 фото)

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

© Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар_1 / © Instagram Изабель Гулар

© Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар_1
Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар / © Getty Images

Изабель Гулар / © Getty Images

123
