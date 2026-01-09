Изабель Гулар в микробикини и леопардовой юбке позировала среди кактусов

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

41-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Изабель Гулар улетела на популярный среди селебрити остров Сен-Бартелеми в Карибском море, откуда уже показала новую серию пляжных снимков.

Она позировала на скале среди кактусов и на фоне моря. Одета бразильянка была в шоколадное бикини и длинную полупрозрачную юбку с леопардовым принтом. Ее образ дополняли солнцезащитные очки и золотые браслеты.

Внимание привлекает подкачанная фигуру Изабель. Она давно известна своей любовью к активному образу жизни и регулярным тренировкам, которые не пропускает, даже будучи на отдыхе. Модель признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как загружен день.

