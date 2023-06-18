Изабелле Росселлини - 71: топ-10 оригинальных образов культовой актрисы

Смотря на эту яркую женщину, понимаешь, что возраст - это только цифра.

Итальянская актриса Изабелла Росселлини всегда была воплощением необычайного магнетизма и природной красоты. Но кроме актерского таланта она также является и обладательницей необычного вкуса, которому на протяжении многих лет остается верной.

На красных дорожка и презентациях эту женщину редко можно увидеть на высоких каблуках, ее образ всегда должен быть комфортным, но в то же время изысканным. Изабелла часто отдает предпочтение черным оттенкам в одежде, любит шарфы, яркие накидки, жемчуг и оригинальные украшения ручной работы, которыми дополняет свои лаконичные образы.

Иногда она сочетает просто несочетаемые вещи, и нельзя не отметить ее любовь к брючным костюмам, объемным платьям-балахонам и красной помаде.

18 июня Изабелле Росселлини исполнилось 71 год. Поэтому мы решили вспомнить самые необычные образы этой загадочной женщины на красных дорожках.

Изабелла Росселлини / Фото: Getty Images

Изабелла Росселлини / Фото: Getty Images

Изабелла Росселлини / Фото: Getty Images

Изабелла Росселлини / Фото: Getty Images

Изабелла Росселлини / Фото: Getty Images

Изабелла Росселлини / Фото: Getty Images

Изабелла Росселлини / Фото: Getty Images

Изабелла Росселлини / Фото: Getty Images

Изабелла Росселлини / Фото: Getty Images

Изабелла Росселлини / Фото: Getty Images

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