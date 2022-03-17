Издание Marie Claire Греция посвятил свой апрельский номер Украине

На обложке журнала появилась надпись на украинском языке.

Издание Marie Claire Greece присоединилось к своим коллегам в издательском бизнесе и тоже поддержало Украину. На новой обложке журнала изображен аист в небе, а также написано слово "Воля" на украинском языке.

Аист в украинской культуре - это символ любви, семьи, благополучия и любви к родной земле. То, что издание поместило эту птицу на обложку, стало очень красивым жестом.

"Воля означает Свобода. Апрельский Marie Claire посвящен Украине, трагедии, которую пережил ее народ, а также удивительным талантам этой прекрасной страны, которые являются одними из мировых пионеров моды, журналистики и искусства. На обложке весенний аист, символ защиты и удачи по украинской традиции, сфотографированный Степаном Лисовским при художественном курировании Нади Шаповал", - говорится в сообщении.

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