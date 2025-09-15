- Дата публикации
Излучала голливудский гламур: Сидни Суини в эффектном красном платье вручила награду на "Эмми"
Всего несколько дней тому назад Сидни отпраздновала день рождения, а уже в воскресенье сияла на светской церемонии.
Актриса Сидни Суини надела красное платье на красную дорожку. Звезда появилась среди гостей 77-й церемонии «Эмми» в Лос-Анджелесе, которая прошла 14 сентября.
28-летняя девушка выглядела роскошно и излучала истинный голливудский гламур в наряде от Модного дома Oscar de la Renta. Платье с глубоким декольте подчеркивало ее грудь, а главным украшение в нем были складки ткани, которые напоминали бант.
Актриса также надела серьги-капельки и колье с огромным бриллиантом. На руках у звезды была также накидка в тон платья, которая ниспадала к полу.
Эффективности наряду добавлял и длинный шлейф, а также прическа с красивой и лаконичной укладкой, и макияж в нюдовой гамме.
Во время церемонии «Эмми» Сидни вручила награду 15-летнему Оуэну Куперу за «Лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале, антологии или фильме» за его работу в сериале «Переходный возраст».
Сериал состоит из 4 эпизодов, каждый из которых снят одним непрерывным дублем. Игра мальчика поразила многие убедительностью и професионализмом.
Напомним, что также платеь от Oscar de la Renta Суини надевала на недавнюю свадьбу миллиордера Джеффа Безоса и ее возлюбленной Лорен Санчес. Тогда актрису заметили в нежно-розоым платье с декольте-сердцем.