Излучала итальянский шик: Джессика Честейн посетила показ Gucci в цветочном платье

Рыжеволосая красавица и лауреат "Оскара" Джессика Честейн посетила показ новой коллекции Модного дома Gucci. Шоу бренда состоялось в рамках Недели моды в Милане и на нем креативный директор Сабато де Сарно презентовал публике коллекцию весна-лето 2025.

Джессика давняя поклонница Gucci и клиентка бренда. Она надела на мероприятие обтягивающее платье с декольте и опущенной линией плеча. Наряд был довольно милого фасона, выполнен в ретро-стиле, а на ткани был принт в виде ромашек. Образ для нее подобрала стилист Элизабет Стюарт.

"Что мне так понравилось в платье, которое я надела на шоу, так это то, что оно было таким напоминанием об итальянском гламуре", - говорит Честейн. "Я чувствовала, что возвращаюсь назад во времени, но в то же время оно казалось современным". Она была особенно очарована летним принтом. "Узор платья был прекрасен, потому что, хотя это были цветы, он не казался слишком романтичным; покрой платья был довольно сексуальным", - говорит она изданию Vogue.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Платье Джессика носила в сочетании с черными слингбэками, сумкой Gucci модели Jackie, солнцезащитными очками и объемной прической с локонами.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Наряды от Gucci Честейн очень часто надевает на светские мероприятия. Например, в платье с пайетками и декольте она посетила светский ужин "Забота о женщинах", который провел фонд Kering.

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