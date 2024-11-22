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Излучала шарм и єлегантность: актриса Эми Адамс на премьере фильма

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Излучала шарм и єлегантность: актриса Эми Адамс на премьере фильма

Эми Адамс / Фото: Associated Press

Звезда любит простые платья и костюмы.

50-летняя американская актриса Эми Адамс - шестикратная номинантка на "Оскар" - посетила премьеру фильма "Ночная сучка", в котором сыграла главную роль.

Актриса выглядела очень элегантно, а ее наряд и был довольно простым. Это был костюм черного цвета от бренда Emilia Wickstead, который включал топ-бандо и прямую юбку длиной до щиколотки. Единственным гламурным акцентом этого костюма была отделка бисером на декольте.

Наряд Адамс носила в сочетании с черными туфлями на каблуках, несколькими украшениями, а также лаконичной прической и макияжем.

Эми Адамс / © Associated Press
Эми Адамс / Фото: Associated Press

Напомним, чтио ранее она посетила премьеру этой картины не одна, а в компании своей семьи - мужа Даррена Ле Галло и их дочери Авианы. Дочь Эми была в черном бандажном платье, которое носила в сочетании с гламурной золотистой сумкой в стразы, а также черными босоножками с ремешками.

Эми Адамс с мужем и дочерью / © Getty Images
Эми Адамс с мужем и дочерью / Фото: Getty Images

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