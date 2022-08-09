Изменившая лицо до неузнаваемости Рене Зеллвегер выступила против омолаживающих процедур

Голливудская актриса Рене Зеллвегер сделала громкое заявление в своем новом интервью, сказав, что она выступает против омолаживающих косметических процедур и считает, что для того, чтобы быть яркими и красивыми, женщинам необходимо научиться принимать свой возраст.

Рене Зеллвегер поговорила о красоте в своем новом интервью для The Sunday Times. 53-летняя двукратная обладательница премии "Оскар" поделилась, что несколько лет назад, когда ей исполнилось 50 лет, она словно очнулась и поняла, что не могла дождаться, когда же этот день настанет, так как она вдруг поняла, что считает себя лучше и красивее, чем была в 20-летнем возрасте.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

"50-летие казалось совершенно новым началом без всякой чепухи, моментом, когда вы можете перестать слушать все эти голоса в своей голове и все эти ожидания и проекции, которые люди ожидают от вас, и можете стать более настоящим собой", - призналась актриса.

В беседе зашла речь и о том времени, когда Рене Зеллвегер (по слухам) перенесла пластическую операцию, которая изменила ее внешность до неузнаваемости.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

В статье Huffington Post от 2016 года Рене, по-видимому, отрицала, что перенесла операцию по изменению внешнего вида глаз, хотя формулировка была достаточно расплывчатой, чтобы оставить место для маневра, пишет Daily Mail. Но теперь Зеллвегер надоели косметические процедуры, которые рекламируются таким образом, чтобы убедить людей в том, что им нужно выглядеть моложе своего истинного возраста.

"Все эти объявления, говорящие нам, что нам не нужно выглядеть на свой настоящий возраст, если мы просто купим все их кремы, их средства и весь тот мусор, который они хотят нам продать?" - размышляет актриса в новом интервью. "Это что, мне говорят, что я больше не ценна, потому что мне 53 года? Это то, что вы говорите? Есть большая разница между тем, чтобы быть лучшим, самым ярким собой и желанием быть тем, кем вы не являетесь. Чтобы быть яркой и красивой, вы должны принять свой возраст", - подытожила звезда.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Рене не призналась, действительно ли делала операцию на лице десять лет назад, но впоследствии она сделала все, чтобы вернуть все, как было. И ей это удалось.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Напомним, актриса Дженнифер Гарнер недавно объяснила, почему она против ботокса.

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