Измены, суды и новые дети: почему все жалеют Хлое Кардашьян

Семья Кардашьян всегда на слуху. И не только из-за медиапопулярности, но и из-за постоянных скандалов, в которых они фигурируют. Ведь не так давно мир обсуждал развод Ким и Канье, потом случилась давка на концерте бойфренда Кайли, от последствий которой пострадали и умерли люди, теперь очередь дошла и до Хлое.

Мир сейчас активно обсуждает 37-летнюю Хлое Кардашьян из-за ее неудачных отношений с баскетболистом Тристаном Томпсоном. Пара знакома с 2016 года, и за это время Хлое пережила немало болезненных моментов, которые были в основном связаны с постоянными изменами спортсмена.

Тристан Томпсон / Getty Images

Особо подкосили девушку интрижки Тристана, когда она была беременна их дочерью. Пока Хлое носила под сердцем ребенка, спортсмена неоднократно видели с другими женщинами, на фото также попадали моменты поцелуев. Как оказалось позже, изменял Тристан звезде со стриптизершами, и одна из них даже заявляла о беременности, но вскоре ее сообщения на эту тему были удалены из соцсетей. Отношения пары продлились до 2019 года, когда девушка узнала об изменах, бросила Тристана.

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон / Getty Images

Но и Хлое в этой истории не самая святая, ведь Тристан ушел к ней в 2016-м, когда его девушка, модель Джордан Крэйг, была беременна. Сына, который для Тристана стал первенцем, модель родила в декабре того же года.

Дети Тристана Томпсона от Хлое Кардашьян и Джордан Крэйг / Instagram Tristan Thompson

Все время после расставания Хлое и Тристан поддерживали отношения из-за маленькой дочери. А в 2020 году Хлое решила дать бывшему второй шанс, и они опять начали встречаться. Их вместе видели на вечеринках и прогулках, также неоднократно они ходили вместе забирать Тру из балетной школы. Казалось бы, отношения стали идеальными, а Хлое опять заговорила о беременности, девушка очень хотела второго ребенка и планировала воспользоваться услугами суррогатной матери, но из-за пандемии и проблем со здоровьем эту идею отложили.

Однако семейная идиллия продолжалась недолго - Хлое и Тристан разорвали отношения в июне 2021 года. Причиной расставания стали новые измены и новая беременность, но не Хлое, а любовницы Томпсона. Как оказалось, во время отношений с Кардашьян он крутил роман с фитнес-моделью Марали Николс.

Марали Николс / instagram.com/maraleenichols

После связи с Тристаном девушка забеременела и в марте 2021 года родила ребенка. Марали также подала на Томпсона в суд, чтобы добиться выплаты алиментов, также она хотела, чтобы он покрыл расходы на малыша: подгузники, лекарства, роды. До этого, как сообщает Daily Mail, Томпсон пытался откупиться от девушки 75 тысячами долларов, он хотел, чтобы она сделала аборт и молчала о произошедшем.

Марали Николс / instagram.com/maraleenichols

"Ты знаешь, что я чувствую. Мои чувства никак не изменились. Я никак не буду участвовать. Кстати, если ты думаешь, что рождение этого ребенка принесет тебе деньги, ты сильно ошибаешься. Если ты не в курсе, я завершаю карьеру после этого сезона, поэтому в качестве поддержки ты получишь только то, что можно получить от безработного. Это всего пара сотен долларов в месяц, поэтому тебе лучше взять эти 75 тысяч", - говорится в текстовом сообщении, отправленном Томпсоном, которое Марали предоставила суду.

Ребенок Марали Николс / instagram.com/maraleenichols

Согласно заявлениям девушки, их роман длился пять месяцев, а ребенок был зачат в Хьюстоне, штат Техас, в день 30-летия Томпсона. В это время он еще встречался с Хлое, и она присутствовала на вечеринке по случаю его дня рождения с их трехлетней дочерью.

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон / Instagram Хлое Кардашьян

После того как Марали подала в суд, Тристан длительное время отрицал свое отцовство и даже подал на нее встречный иск. Но после экспертизы на отцовство было подтверждено, что отцом ребенка таки является Томпсон. Баскетболист публично извинился перед Хлое Кардашьян и сознался в своей измене, опубликовав в Instagram-сторис сообщение.

"Сегодня результаты теста на отцовство показали, что я отец ребенка Марали Николс. Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Теперь, когда отцовство установлено, я с нетерпением жду возможности дружно воспитывать нашего сына. Я искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел или разочаровал во время этого испытания, как публично, так и в частном порядке. Хлое, ты этого не заслуживаешь. Ты не заслуживаешь той душевной боли и унижения, которые я тебе причинил. Ты не заслуживаешь того, как я обращался с тобой все эти годы. Мои действия, определенно, не совпадают с тем, как я отношусь к тебе. Я испытываю к тебе глубочайшее уважение и любовь. Независимо от того, что ты можешь подумать. Еще раз, я невероятно сожалею", - написал спортсмен.

Хлое после скандала на публике практически не появляется, а в соцсетях делится в основном снимками дочери Тру или рекламными постами, продвигая свой бренд Good American. Также Кардашьян показала несколько снимков с семейного празднования Рождества, которое она провела с семьей.

"Она действительно думала, что это Рождество будет другим. Тристан пообещал ей, что он изменился. Они говорили о том, что у них будет больше детей и что они состарятся вместе. Но измена и новый ребенок разбили для нее все эти мечты", - рассказал источник The Sun.

Хлое Кардашьян и ее дочь Тру / Instagram Хлое Кардашьян

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