Изменял с мамой одноклубника: Шакира рассталась с мужем после 11 лет отношений

Колумбийская певица официально подтвердила разрыв отношений с футболистом.
45-летняя Шакира и ее гражданский муж 35-летний Жерар Пике расходятся после 11 лет отношений. Об этом сообщила певица.
"С сожалением подтверждаем, что мы расходимся. Ради благополучия наших детей, которые являются для нас главным приоритетом, мы просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за понимание", - говорится в заявлении артистки.
Причиной разрыва стали многочисленные измены футболиста. Он закрутил роман с мамой своего 17-летнего одноклубника Пабло Гави, пишет испанское издание El Periodico.
Рике также часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин.
Напомним, у Шакиры и Жерара есть два совместных сына - 9-летний Милан и 7-летний Саша.
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