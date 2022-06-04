Изменял с мамой одноклубника: Шакира рассталась с мужем после 11 лет отношений

Изменял с мамой одноклубника: Шакира рассталась с мужем после 11 лет отношений

Колумбийская певица официально подтвердила разрыв отношений с футболистом.

45-летняя Шакира и ее гражданский муж 35-летний Жерар Пике расходятся после 11 лет отношений. Об этом сообщила певица.

Шакира и Жерара Пике / Фото: Инстаграм Шакиры

"С сожалением подтверждаем, что мы расходимся. Ради благополучия наших детей, которые являются для нас главным приоритетом, мы просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за понимание", - говорится в заявлении артистки.

Шакира и Жерар Пике / Фото: Associated Press

Причиной разрыва стали многочисленные измены футболиста. Он закрутил роман с мамой своего 17-летнего одноклубника Пабло Гави, пишет испанское издание El Periodico.

Рике также часто видели в ночных клубах в сопровождении других женщин.

Напомним, у Шакиры и Жерара есть два совместных сына - 9-летний Милан и 7-летний Саша.

Шакира с сыновьями / Фото: Getty Images

Шакира и Пике / Фото: Инстаграм Жерара Пике

Шакира и Жерар Пике с детьми / Фото: Инстаграм Шакиры

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