Израильская модель Бар Рафаэли обнаженной позировала в ванне с пеной

Модель поделилась откровенными кадрами.
39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли после продолжительного затишья в карьере, связанного с рождением и воспитанием детей, вернулась в модельный бизнес и стала активно публиковать контент в Instagram. Все чаще в ее микроблоге можно увидеть достаточно смелые фото.
Так, например, Бар поделилась снимками, сделанным в ванне с пеной.
Обнаженная модель позировала, прикрывая голое тело руками и мыльной пеной.
Скорее всего, таким образом израильтянка рекламирует какой-то свой новый проект.
Ранее, напомним, Бар Рафаэли прогулялась по Венеции, в которую прилетела на кинофестиваль. Для прогулки по городу она надела длинное обтягивающее платье с принтом в виде бабочек от Jean Paul Gaultier и дополнила его черными босоножками на плоской подошве.
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