Израильская модель Бар Рафаэли показала свое свадебное платье, в котором выходила замуж 10 лет назад

39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли вышла замуж 24 сентября 2015 года. Ее избранником стал тогда еще 40-летний израильский бизнесмен Ади Эзра. Свадьба состоялась на роскошной церемонии в отеле Carmel Forest Spa Resort в Хайфе. Церемония была организована в закрытом формате, присутствовали только близкие друзья и родственники пары.

Для такого важного события Бар выбрала свадебное платье от бренда Chloe, разработанное дизайнером Клэр Уэйт Келлер.

instagram.com/barrefaeli

Нежное молочное платье в бохо-стиле с удлиненным подолом и решила показать в своем Instagram модель. Также она показала и эскиз наряда.

instagram.com/barrefaeli

Бар выглядела очень нежно в этом платье в свой важный день.

instagram.com/barrefaeli

instagram.com/barrefaeli

Отметим, Рафаэли и Эзра воспитывают трех детей: дочерей Лив и Эль и сына Давида.

Ранее, напомним, Бар Рафаэли показала в своем Instagram, как играла в теннис. В последнее время она увлеклась этим видом спорта и почти каждый день ходит на тренировки на корт.

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