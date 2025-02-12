Израильская модель Бар Рафаэли разделась для рекламы своего бренда

Девушка запустила свой косметический бренд.
39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли решила стать бизнесвумен и запустила свой бренд косметики – Livelli. В его рекламе, что не удивительно, снимается сама модель.
Так, новые промоснимки получились достаточно провокационными – Бар в одних лишь трусах позировала в кровати, обнаженную грудь девушка прикрыла одеялом.
К слову, Бар – мама троих детей (у нее дочери Лив и Эль и сын Давид), поэтому в свое время она была вынуждена сделать перерыв в модельной карьере и заняться их воспитанием. Однако после продолжительного затишья она вернулась в моделинг и стала активно публиковать контент в Instagram.
Ранее, напомним, другая топ-модель – Миранда Керр – показала, как выглядела почти 30 лет назад – она опубликовала снимок, который был сделан в начале ее карьеры.
Читайте также:
- Ей еще не было и года: израильская модель Бар Рафаэли показала свою первую рекламную съемку
- Израильская модель Бар Рафаэли сверкнула фигурой в бикини
- Израильская модель Бар Рафаэли показала свое свадебное платье, в котором выходила замуж 10 лет назад