Израильская модель Бар Рафаэли сверкнула фигурой в бикини

39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли опубликовала в своем Instagram снимки, сделанные во время ее работы для промокампании бренда солнцезащитных очков.

На одном из фото модель позирует в бикини с анималистическим принтом и с кожаным поясом на плавках. Девушка сообщила, что специально для этой съемки на ее кожу нанесли автозагар.

instagram.com/barrefaeli

Также она примерила несколько образов в оттенках хаки.

instagram.com/barrefaeli

instagram.com/barrefaeli

К слову, Бар – мама троих детей (у нее дочери Лив и Эль и сын Давид), поэтому в свое время она была вынуждена сделать перерыв в модельной карьере и заняться их воспитанием. Однако после продолжительного затишья она вернулась в моделинг и стала активно публиковать контент в Instagram.

Ранее, напомним, Бар Рафаэли показала свое свадебное платье, в котором выходила замуж 10 лет назад. Топ-модель вышла замуж 24 сентября 2015 года. Ее избранником стал тогда еще 40-летний израильский бизнесмен Ади Эзра. Свадьба состоялась на роскошной церемонии в отеле Carmel Forest Spa Resort в Хайфе. Церемония была организована в закрытом формате, присутствовали только близкие друзья и родственники пары.

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