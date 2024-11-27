Израильская модель Бар Рафаэли сверкнула кружевным бюстгальтером

39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли – мама троих детей, поэтому в свое время была вынуждена сделать перерыв в модельной карьере и заняться их воспитанием. Однако после продолжительного затишья она вернулась в моделинг и стала активно публиковать контент в Instagram. Все чаще в ее микроблоге можно увидеть достаточно смелые фото.

Так, на новых снимках Бар позирует в образе с весьма пикантным акцентом: она одета в черный короткий кардиган, сквозь расстегнутые пуговицы которого виден черный кружевной бюстгальтер, и черные брюки. Волосы девушки распущены, а она широко улыбается.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Фото Бар никак не подписала, оставив в комментариях лишь эмодзи в виде коктейля с оливкой.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Отметим, Рафаэли начала свою модельную карьеру еще в младенчестве – в возрасте 8 месяцев она впервые снялась в рекламе. В 2000 году она стала победительницей конкурса красоты "Мисс Израиль", что стало важным этапом в ее карьере. Многим она запомнилась по романтическим отношениям с актером Леонардо Ди Каприо, которые продолжались с 2005-го по 2011 год.

Ранее, напомним, Бар Рафаэли показала в своем Instagram, как играла в теннис. В последнее время она увлеклась этим видом спорта и почти каждый день ходит на тренировки на корт.

Фото: Instagram Бар Рафаэли

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