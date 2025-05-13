ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

Израильская модель Бар Рафали в шоколадном бикини сверкнула фигурой на пляже

Девушка отправилась на отдых в экзотическое место и поделилась оттуда серией фото.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Бар Рафали

Бар Рафали / © Instagram Бар Рафаэли

39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли улетела на Сейшелы и уже опубликовала оттуда несколько пляжных фото, на которых она позирует в купальнике.

Модель запечатлена в шоколадном бикини. Ее пляжный лук дополняют бейсболка, золотой кулон на шее, серьги и браслет. Бар улыбается в камеру. Судя по всему, модель отлично проводит время.

/ © Instagram Бар Рафаэли

© Instagram Бар Рафаэли

/ © Instagram Бар Рафаэли

© Instagram Бар Рафаэли

Отметим, Бар — мама троих детей (у нее дочери Лив и Эль и сын Давид), отдыхает ли она с ними, израильтянка не сообщила. В свое время она была вынуждена сделать перерыв в модельной карьере и заняться их воспитанием. Однако после продолжительного затишья она вернулась в моделинг и стала активно публиковать контент в Instagram.

/ © Instagram Бар Рафаэли

© Instagram Бар Рафаэли

/ © Instagram Бар Рафаэли

© Instagram Бар Рафаэли

Сейчас она сотрудничает со многими брендами одежды и нижнего белья, а также основала свой бренд косметики, продвижением которого тоже активно занимается.

Ранее, напомним, Бар Рафаэли показала, как выглядела в 15 лет. Звезда поделилась интересным архивным снимком.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
161
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie