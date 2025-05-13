Израильская модель Бар Рафали в шоколадном бикини сверкнула фигурой на пляже

Бар Рафали / © Instagram Бар Рафаэли

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39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли улетела на Сейшелы и уже опубликовала оттуда несколько пляжных фото, на которых она позирует в купальнике.

Модель запечатлена в шоколадном бикини. Ее пляжный лук дополняют бейсболка, золотой кулон на шее, серьги и браслет. Бар улыбается в камеру. Судя по всему, модель отлично проводит время.

© Instagram Бар Рафаэли

© Instagram Бар Рафаэли

Отметим, Бар — мама троих детей (у нее дочери Лив и Эль и сын Давид), отдыхает ли она с ними, израильтянка не сообщила. В свое время она была вынуждена сделать перерыв в модельной карьере и заняться их воспитанием. Однако после продолжительного затишья она вернулась в моделинг и стала активно публиковать контент в Instagram.

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© Instagram Бар Рафаэли

© Instagram Бар Рафаэли

Сейчас она сотрудничает со многими брендами одежды и нижнего белья, а также основала свой бренд косметики, продвижением которого тоже активно занимается.

Ранее, напомним, Бар Рафаэли показала, как выглядела в 15 лет. Звезда поделилась интересным архивным снимком.