Изумрудный цвет, перья и роскошная вышивка: актриса Джоди Тернер-Смит появилась в образе от Gucci

Она любит эпатировать публику необычными платьями. Этот выход актрисы не стал исключением.

В последние месяцы 36-летняя Джоди Тернер-Смит все чаще стала появляться на светских мероприятиях, демонстрируя яркие и необычные наряды от самых известных мировых брендов. Британка в основном отдает предпочтение образам со шлейфом и декольте.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Один из последних нарядов Джоди был как раз таким - актриса надела на гала-вечер в Музее киноакадемии платье от Gucci изумрудного оттенка.

Наряд имел длинные расклешенные рукава и аппликацию пайетками в виде серебристых цветов. Рукава и подол платья украшали перья голубого оттенка. Дополнили этот потрясающий вечерний образ крупные серьги с камнями в ушах, несколько колец на руках и насыщенный макияж. Короткие волосы Джоди покрашены в пепельный оттенок, который хорошо сочетался с ее нарядом.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

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