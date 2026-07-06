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- Шоу-бизнес
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Известная модель Карли Клосс сияла в золотом на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Известная красавица и жена миллионера посетила праздничное мероприятие в Нью-Йорке.
Американскую модель Карли Клосс заметили по дороге на свадьбу Тейлор Свифт в Нью-Йорке. Звезда выходила из отеля, чтобы отправиться в «Мэдисон-сквер-гарден», где проходило торжество.
Модель выбрала изысканное золотое платье лаконичного дизайна от Tove из коллекции Fall 2026, которое не имело бретелей и было украшено складками в области груди. Образ Карли дополнила гламурным клатчем от Roger Vivier цвета шампанского, украшенным цветочной хрустальной застежкой, и металлическими босоножками с ремешками от Femme La.
На свадьбе Карли появилась со своим мужем — американским миллионером Джошуа Кушнером.
Дружба Клосс и Свифт зародилась благодаря работе — звезды познакомились за кулисами показа Victoria’s Secret в 2013 году, где певица выступала, а супермодель дефилировала по подиуму.