Известная модель Карли Клосс сияла в золотом на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Карли Клосс / © Getty Images

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Американскую модель Карли Клосс заметили по дороге на свадьбу Тейлор Свифт в Нью-Йорке. Звезда выходила из отеля, чтобы отправиться в «Мэдисон-сквер-гарден», где проходило торжество.

Модель выбрала изысканное золотое платье лаконичного дизайна от Tove из коллекции Fall 2026, которое не имело бретелей и было украшено складками в области груди. Образ Карли дополнила гламурным клатчем от Roger Vivier цвета шампанского, украшенным цветочной хрустальной застежкой, и металлическими босоножками с ремешками от Femme La.

Карли Клосс / © Getty Images

На свадьбе Карли появилась со своим мужем — американским миллионером Джошуа Кушнером.

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Карли Клосс с мужем / © Getty Images

Дружба Клосс и Свифт зародилась благодаря работе — звезды познакомились за кулисами показа Victoria’s Secret в 2013 году, где певица выступала, а супермодель дефилировала по подиуму.

Тейлор Свифт выступает вместе с Карли Клосс на показе мод Victoria’s Secret в 2013 году / © Getty Images

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