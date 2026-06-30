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- Шоу-бизнес
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Известная наследница Ники Хилтон привлекала к себе все взгляды благодаря интересному платью
Её стиль отражал именно то, чем славится эта женщина — сдержанную элегантность с акцентом на женственность и роскошные детали.
Если кто-то и знает, как привлечь к себе все взгляды, так этоНики Хилтон, сестра скандально известной Пэрис Хилтон. В отличие от старшей сестры Ники известна своим изысканным, классическим стилем, сочетающим американскую элегантность и британскую аристократическую сдержанность.
На этот раз фотографы заметили её в Лондоне, когда она посещала второй день теннисного чемпионата Уимблдон. Ники осталась верна эстетике сдержанной роскоши, выбрав простое голубое платье из натуральной ткани в голубо-белую полоску Hermes Kelly. Наряд отличался креативным дизайном: платье украшали складки ткани, а также завязанные банты на талии и плечах.
Юбка в этом наряде была асимметричной, но не длинной, поэтому Ники смогла продемонстрировать ноги и лаконичные бежевые туфли. Свой образ американская богачка дополнила голубой сумкой и очками.