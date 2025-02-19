Изящная и изысканная: француженка Марион Котийяр вышла на красную дорожку в платье с рукавами-цветами

49-летняя французская актриса Марион Котийяр посетила красную дорожку 75-го Берлинского кинофестиваля, который проходит в Германии с 13 по 23 февраля. В рамках этого мероприятия публике презентовали картинку "Ледяная башня", в которой Марион сыграла главную роль.

Для своего появления перед камерами актриса выбрала белое длинное платье от французского Модного дома Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 2025, которая была представлена публике в Париже еще не креативным директором бренда, а творческой студией из нескольких дизайнеров Chanel, которые работали над ней. Платье выполнено из немного шимерной ткани и было украшено оригинальными рукавами-цветами. В верхней части и талии платье украшал также черный бархат. Образ Марион дополнила только нежным макияжем и простой прической с распущенными волосами.

Марион Котийяр / Фото: Getty Images

Напомним, что в конце 2024 году, после многих слухов и спекуляций, Модный дом Chanel официально объявил о назначении нового креативного директора. Люксовый французский бренд возглавил 40-летний модельер Матье Блази. Он будет отвечать за все коллекции от-кутюр, прет-а-порте и линии аксессуаров. Дизайнер должен присоединиться к Модному дому в первой половине 2025 года, а свою первую коллекцию представит публике в октябре.

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