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Изысканная элегантность: Бейонсе в образе total black похвасталась сексуальным бюстом

Изысканная элегантность: Бейонсе в образе total black похвасталась сексуальным бюстом

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Изысканная элегантность: Бейонсе в образе total black похвасталась сексуальным бюстом

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

41-летняя поп-дива продемонстрировала роскошный аутфит.

Бейонсе опубликовала в Instagram свой изысканный и элегантный аутфит во всем черном, в котором она посетила состоявшийся в Нью-Йорке осенний галаконцерт New York City Ballet Fall Fashion.

Поп-дива одела костюм от бренда Sergio Hudson, а на плечи накинула черное пальто. Шею она украсила роскошным колье.

У жакета было сексуальное декольте, которое Бейонсе продемонстрировала на камеру.

Бейонсе / © Instagram Бейонсе
Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Примерила артистка и другой черный жакет, в котором показала соблазнительный бюст.

Бейонсе / © Instagram Бейонсе
Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Бейонсе сделала идеально ровную укладку, вечерний макияж и надела на лицо черные очки. Получилось очень эффектно.

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